Waren es am Tag der Deutschen Einheit die Nachbarn, die zu Tausenden zum Shopping nach Salzburg kamen, ist es am heutigen österreichischen Nationalfeiertag umgekehrt. Tausende Salzburger wollen den Samstag zum Einkaufen in Freilassing, Bad Reichenhall und Berchtesgaden nützen. Die Händler freut’s.