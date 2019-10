Im Juni hatte die Stadt ein Rauchverbot auf Spielplätzen noch wegen rechtlicher Bedenken abgelehnt. In Oberndorf ist ein solches Verbot bereits in Kraft, ebenso in Innsbruck. 4000 Giftstoffe in Zigarettenstummeln, von denen jeder einzelne 50 Liter Grundwasser verunreinigt, seien ein weiteres Argument, so Solarz und Pultar.