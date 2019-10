Das müsste an vielen Stellen nicht sein: O-Bus-Haltestellen, an denen die Öffis am Tag rund 37.000 Mal stehen blieben, wurden von der rot-grün dominierten Stadt-Regierung über Jahrzehnte so platziert, dass man den Autoverkehr blockiert.

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner hat in der „Krone“ bereits mehrmals auf diesen Missstand hingewiesen und Abhilfe versprochen. Für Juristen ist der Fall klar, denn im § 5 der StVO steht: Wird durch eine Haltestelle die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs beeinträchtigt, so hat die Behörde die Verlegung der Haltestelle zu verfügen. Es handelt sich nicht um eine Kann-, sondern um eine Muss-Bestimmung.