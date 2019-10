Diebesgut in Schließfach

Einer der Beschuldigten führte in seiner Geldbörse ein Ticket für ein Schließfach am Linzer Hauptbahnhof mit. In diesem befanden sich drei volle Taschen mit Diebesgut. Dieses konnte einem Wohnhauseinbruch in Leonding zugeordnet werden, der sich wenige Tage zuvor ereignet hatte. Die drei Beschuldigten wurden am 18. August 2019 in die Justizanstalt Linz überstellt.