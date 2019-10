Nach Andrej Rublew ist somit auch Chatschanow schon vor dem Halbfinale gescheitert, womit eine erstaunliche Negativserie der Russen in Wien weitergeht: Seit Andrej Tschesnokow 1992 stand kein Russe in Wien im Semifinale, ins Finale hat es in der Geschichte des Stadthallenturniers überhaupt noch kein russischer Spieler geschafft.