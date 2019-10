Im Zuge weiterer durchgeführter Erhebungen konnte ein 24-jähriger, ungarischer Staatsbürger als Beitragstäter identifiziert werden. Der 24-Jährige wurde am Donnerstag einer fremdenpolizeilichen Kontrolle unterzogen und in weiterer Folge in das Polizeianhaltezentrum in Innsbruck eingeliefert.