„Uns war einfach nur langweilig“, so das Motiv von vier Jugendlichen, welche in der Nacht auf Freitag in ein Schulzentrum in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich einbrachen. Sie durchsuchten darin mehrere Räumlichkeiten, warfen PC-Monitore auf den Boden und versprühten einen Feuerlöscher. Anschließend beschädigten die vier am Bahnhof Kirchdorf ein abgestelltes Auto. Die Teenager wurden angezeigt.