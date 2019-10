Fremde Erwachsene spielen mit Kindern und Jugendlichen. Das Konzept des Vereins „Original Play“ lässt bei Experten - wie berichtet - die Alarmglocken schrillen und führte bereits zu einem Verbot in Niederösterreich. Am Freitagabend reagierte der Verein via Aussendung und wies sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. „Original Play ist Gewaltprävention“, wurde betont. Kritiker seien eingeladen, „mit uns in Dialog zu treten“, um sich selbst ein Bild zu machen.