Also was macht sie falsch?

Ich drücke es lieber positiv aus. Wie könnte die SPÖ es wieder richtig machen? Indem sie hinhört, versteht und darauf aufbauend eine Geschichte erzählt, die die Massen mitreißt. Das ist es, was mich seit Jahren treibt und warum ich teilweise auch als Kritiker wahrgenommen werde. Das bin ich aber nicht, weil ich kritisiere nie Personen, das ist nicht mein Stil. Ich kritisiere ein System. Die SPÖ muss die Systemfrage stellen, wenn sie verhindern will, dass die wirklichen Leistungsträger in diesem Land, also die kleinen und mittleren Arbeiter und Angestellten, sie als Feind wahrnehmen und nicht mehr als Freund. Das ist eine Gesamtverantwortung der Partei, da dürfen wir uns auch nicht nur am Spitzenpersonal abputzen.