Insgesamt brachte es Brickley bei Florida und zuletzt den New York Rangers auf 81 Partien (sechs Tore, 15 Assists) in der NHL, sowie auf 247 Spiele (62 Tore, 64 Assists) in der American Hockey League (AHL). Der 27-Jährige soll in der kommenden Woche nach Salzburg kommen.