Im neu gestalteten Innenraum ist es aber vorbei mit eitel Wonne. Alles wirkt billig und vor allem ist das Platzangebot nicht nur angesichts der Fahrzeuggröße deutlich zu gering. Die Mittelkonsole ist so breit, dass man als Fahrer in jedem Kleinwagen besser sitzt. Und auf der Rückbank, wo nun drei statt zwei Mitreisende zugelassen sind, sollte man sich als nicht ganz klein gewachsener Mensch tunlichst gut anlehnen - denn wenn man sich nach vorn beugt, schlägt man sich den Kopf an einer kaum gepolsterten Querstrebe im Dach an.