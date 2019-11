Als Rachel sich weigert, den für sie ausgewählten Verlobten zu heiraten, dreht ihr der Vater den Hahn zu. Die verwöhnte Amerikanerin muss sich nun mit Nebenjobs durchschlagen und kommt bei einer Freundin unter. Durch diese gelangt sie schließlich auch in den fünfköpfigen Freundeskreis und lernt ihre „Friends“ („Freunde“) kennen und lieben. Sie arbeitet sich im Laufe der Staffeln zur erfolgreichen Businessfrau hoch und inspiert ihre Fans immer wieder mit neuen Looks. So auch mit Ihren Haaren oder mit Ihrem berühmten Kultlippenstift, von dem Sie nun die Marke verrät. Es handle sich dabei um „Paramount“ der Marke „MAC“.