Es passt zu dem, was wir heute feiern - zur (immerwährenden) Neutralität, die vor 64 Jahren beschlossen wurde, wie es uns Polit-Professor Peter Filzmaier in seiner Feiertags-Analyse erklärt. Auch wenn sich diese Neutralität zuletzt politisch etwas überlebt hat: Das Prinzip haben wir tief verinnerlicht. Auf den Punkt bringt es auch Leserbriefschreiber Mag. Bürger, der formuliert, was sicher sehr viele Landsleute denken: „Wir Österreicher müssen nicht überall ,mitlaufen‘ und unseren ,Kren‘ dazugeben.“ Ja, mit Zurückhaltung, manchmal mit Wegducken ist unser Land politisch gut gefahren. Und, diese Erfahrung haben viele Menschen gemacht: Mit dieser Haltung kommen sie gut durchs Leben.