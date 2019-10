Wer bis dato immer nur ein schnödes Teesackerl in kochendes Wasser gehängt hat – der fühlt sich bei Heißenbergers wirklich wie ein Banause. Denn in diesem Traditionshaus, das seit 1980 Institution auf dem Grazer Hauptplatz ist, wird klar, was das Teemachen für eine hohe Kunst ist, die es eigentlich zu zelebrieren gilt. Wie wertig Tee ist. Welche Philosophie dahintersteckt.