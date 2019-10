Eva Spießberger vom Salzburger Frauenbüro nennt die beiden Sujets „plump und sexistisch“. Dass eine Anzeige auch einen Mann zeige, ändere nichts an diesem Umstand. Werber Manuel Vlach, der hinter der Kampagne steckt, kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Dann könnte niemand mehr in ein Freibad gehen“, sagt Vlach. Das Werbeplakat, das eine Touristin in einem Fell-Bikini abbildet, zeige „nur einen Skihasen“, auch an der männlichen Version des Sujets könne er „nichts Sexistisches“ entdecken. Die Bergbahnen waren am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.