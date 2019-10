Mozart und Schnürlregen. Stiegl-Bier und Sound of Music. Berge und Seen. So wird Salzburg gemeinhin assoziiert. Der patriotische Stolz kreist auch am heutigen 26. Oktober mehr um regionale Ausprägungen als um den historischen Anlass des Staatsfeiertags. Die „Krone“-Umfrage zeigt: Familiensinn geht vor Nationalstolz!