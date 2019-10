Hamilton hatte am Donnerstag gemeint, seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren zu wollen. Er wolle weniger fliegen, in seinem privaten Haushalt stärker auf Recycling setzen und eine Reihe seiner Autos verkaufen oder gegen Elektromodelle eintauschen, kündigte der Brite an. Schon vor einiger Zeit hatte Hamilton auf vegane Ernährung umgestellt.