Die ersten Proberunden hat die neue 10er-Gondelbahn auf der Schladminger Planai schon längst absolviert. Dem Start in die neue Skisaison steht nicht mehr viel im Wege. Für das Opening am 6. Dezember ist die DJ-Elite rund um Dimitri Vegas ja schon längst fixiert. Sportlich rückt Schladming mit dem Nachtslalom am 28. Jänner ins Rampenlicht. Die Planai ist aber auch was die Speed-Disziplinen betrifft dick im Geschäft.