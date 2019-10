Sie eroberten in Doha beide Bronze und damit überhaupt erst die Medaillen Nr. 3 und 4 von Rot-Weiß-Rot bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft! Sie werden morgen beide in Wien von Bundespräsident Van der Bellen geehrt! Sie sind beide bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres in den Top 5! Und noch etwas haben Österreichs gefeierte LA-Stars Lukas Weißhaidinger und Verena Preiner gemeinsam: Sie kommen beide am 23. November ins Design Center Linz, wenn im größten Ballsaal des Landes die „Krone“-Sport Gala steigt!