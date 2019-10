„Mit den Tälern haben wir ein Naturjuwel“, betont der Neukirchener Bürgermeister Andreas Schweinberger, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung ein hohes ist. Das Untere Sulzbachtal ist noch ein Stück naturbelassener, weil kein Weg bis an den Talschluss führt. Das Oberere Tal ist Zugang zur Venedigergruppe mit Salzburgs höchstem Dreitausender. Beide Täler sollen aber auch für den Menschen weiterhin zugänglich bleiben, so die Forderung in der Region.