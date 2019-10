Eltern kennen das: Es vergeht kaum ein Semester, in dem nicht irgendwelche Kurse für Kleinkinder oder Schüler angeboten werden, die angeblich ihre soziale Kompetenz stärken. Einer dieser Vereine sorgt - wie berichtet - nun für Wirbel. Er nennt sich „Original Play“ und hat seinen Sitz in Wien-Meidling. Dabei handelt es sich um ein körperbetontes Spiel, das gegen kindliche Aggressionen und Ängste helfen soll. Seit Jahren bietet der Verein sein Konzept in Österreich und Deutschland an.