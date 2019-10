Die Berge verfärben sich freilich erst am Dienstag kommender Woche weiß. Während in tiefen Lagen Regen bei etwa 11 Grad dominiert, schneit es am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol hinab auf 2000 Meter und in den Nordalpen sogar auf 1500 Meter. Die Schneemengen reichen allerdings wohl nicht aus, um erstmals die Tourenski auszupacken. Da heißt es noch zuwarten.