„Rinder mit Helikopter aus steilem Gelände gerettet“ titelte ein Einsatz in der Steiermark. Eine Gruppe Rinder hatte sich verlaufen und konnte auf dem unwegsamen Gelände nicht mehr zurück. Ebenfalls in der Steiermark retteten die Helden des Alltages einen Schwan und in Oberösterreich verdankt ihnen eine kleine Katze ihr Leben.