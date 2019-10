Darlehen trotz Überschuss?

Von 2005 bis 2017 sammelte sich ein Überschuss von 32,21 Millionen € an, 26,03 Millionen € flossen in den allgemeinen Haushalt. Parallel dazu nahm die Stadt aber 17,23 Millionen € für Investitionen in die Infrastruktur von Wasser, Kanal und Abfall in die Hand.