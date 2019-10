Bis exakt 18.55 Uhr sollte es schlussendlich dauern, bis der Fehler gefunden und das Problem behoben war. Dieses lag im Bereich des Stellwerks in der Station Schottenring. Das Stellwerk sei mehr als 40 Jahre alt und soll, ebenso wie jenes bei der Wasserleitungswiese in Heiligenstadt, das ungefähr gleich alt ist, nun umgehend erneuert werden, so Sprecherin Barbara Pertl am Freitagabend. Einen halben Tag lang also stand die U4 zwischen Schottenring und Karlsplatz still - ein neuer Rekord.