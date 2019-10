Am 7. April 2011 krachte ein vier Kubikmeter großer Felsbrocken in ein Wohnhaus in Gries am Brenner in Tirol. Die Folge: Auf einer Länge von knapp einem Kilometer wurde ein Sperrgebiet wegen Steinschlaggefahr verhängt. Die Verordnung ist bis heute gültig. In diese Zone fällt auch ein Teil der Brenner Autobahn, doch dort rollt der Verkehr seither munter weiter.