Es ist eigentlich unfassbar: In der spanischen Hauptstadt Madrid ist die mumifizierte Leiche einer älteren Frau entdeckt worden, die nach amtlicher Schätzung bereits seit rund 15 Jahren tot in ihrer Wohnung lag. Der Fund sei am Dienstag im Stadtviertel Ciudad Lineal gemacht worden, teilten die Behörden am Freitag mit.