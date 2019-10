Er behauptet, dass er ihr nur Gutes tun wollte, und sie per Augenkontakt zugestimmt habe - doch für die Anklage ist das, was ein 63-jähriger Mann - von Beruf Heilmasseur - im Pflegeheim mit seiner an multipler Sklerose leidenden Stieftochter tat, sexueller Missbrauch. Über Monate hinweg soll sich der Angeklagte an ihr vergangen haben. Als das Pflegepersonal Verdacht schöpfte, sollte das Video einer versteckten Kamera schließlich einen Vorfall dokumentieren ...