Derzeit gibt es im öffentlichen Verkehrsnetz im Burgenland durchaus die eine oder andere Lücke. Wer etwa in die nahe gelegene Nachbarortschaft fahren will, muss mit den Öffis mitunter eine kleine Weltreise zurücklegen. Diese Lücken schließen könnte der „Burgenland-Bus“ der VP. Ein Netzwerk aus vielen, regionalen Buslinien soll in Summe die Orte verbinden und dazu beitragen, dass das Auto öfter in der Garage bleibt. Etwa 70 Linien wären dafür notwendig, heißt aus der Partei. Die Umsetzung soll über die heimischen Betriebe erfolgen.