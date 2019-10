Wiener DJ kollaboriert mit David-Guetta-Sänger

Bereits seine letzten Songs „High on Life“ und „Kangaroo“ haben bewiesen, dass Martin van Lectro wieder durchstartet. Jedes Wochenende überzeugt er in diversen Clubs und auf Events von seinem Können. Jetzt landete er aber den Super-Gau. „Seit zwei Jahren habe ich an der Single ‘Last Man Standing‘ gearbeitet. Multiplatin-Sänger Chris Willis habe ich schon immer gefeiert, wenn ich ihn in den Guetta-Songs gehört habe, weshalb ich dann irgendwie geschafft habe, seine Kontaktdaten zu bekommen. Ich habe ihm dann mein Demo geschickt und er hat gleich geantwortet und wollte mit mir an dem Song arbeiten. Eine riesen Ehre für mich!“, erzählt Martin im Gespräch mit City4U.