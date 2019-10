Zurück zur Alm dann entlang derselben Route. Beim Wegweiser neben der Einkehr und in der Folge orientiert man sich an „Wörgl“. Nach einigen Metern (die Andachtsgrotte nicht übersehen!) zieht ein schmaler Steig – stellenweise steil – im Wald nach unten (gelbe Markierungen an den Bäumen!). Später wird zweimal ein Forstweg überquert. Bei der dritten Einmündung in den Forstweg wandern wir darauf hinab. Schließlich geht es auf der ursprünglichen Strecke nach Wörgl.