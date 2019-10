Schaut man auf die Biografie des Bundespräsidenten, ist es eine fast märchenhafte Geschichte. Und für all die jungen Menschen, die in den vergangenen Jahren, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, zu uns gekommen sind, kann es ein Quell der Inspiration und Hoffnung sein: Flüchtlingskind, aufgewachsen im Kaunertal, Studium in Innsbruck, Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre, Teil einer politischen Bewegung, die zwar auf die richtigen Themen setzte, damals wohl aber selten wirklich politischen Einfluss nehmen konnte.