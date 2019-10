Die überwältigende Mehrheit der Österreicher bezweifelt, dass SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ihre Partei „fest im Griff“ hat - satte 72 Prozent ziehen diese Aussage in Zweifel. Nur 18 Prozent sind „absolut“ bzw. „eher“ davon überzeugt, dass sie das Heft noch in der Hand hat. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für ATV, in der 500 Personen befragt wurden.