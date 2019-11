Das Nassfeld in Kärnten, eines der Top-10-Skigebiete in Österreich, bietet alles, was das Wintersportlerherz begehrt! Mit atemberaubendem Bergpanorama im alpinen Süden und perfekt präparierten Pistenkilometern gehört es zu den beliebtesten Skiorten Österreichs - auch unter unseren „Krone“-Lesern. Die „Krone“ lässt das Skiherz höherschlagen und hat zum Saisonstart - exklusiv für unsere Leser - ein ganz besonderes „Schmankerl“ als Gewinnspiel anzubieten: Bereits vor dem offiziellen Saisonstart am 6. Dezember 2019 verlost die „Krone“ einen Skitag ganz alleine im Skigebiet. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.