Digitaler Stempel Leuchtturmprojekt in Veränderungsprozess

Die Messestädter entwickelten einen digitalen Stempel namens e-Mark, der nicht nur bei der Landespreis-Jury Anklang fand. „Wir wollen mit ihm einen richtigen Abdruck in der Welt hinterlassen“, so Faber, der bei der Preisverleihung im ORF-Landesstudio in Linz über den Transformationsprozess sprach, den die Welser gerade durchmachen.