Ob Katie Holmes in einem Look in herbstlichen Orangetönen, Herzogin Meghan in Burgunderrot, Helen Mirren in auffälligem Mintgrün, Bella Hadid in elegantem Nude, ihre Schwester Gigi Hadid in sportlichen Blautönen oder J. Lo in einem schicken Outfit in Weiß: Die Styles der Stars beweisen, dass die monochromen Looks so cool sind, dass sie alles andere schnell in den Schatten stellen.