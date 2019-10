Handvenenscanner im Strandbad

Für Empörung sorgte im Sommer indes das Strandbad Weiden am See mit einem Handvenenscanner - der dem Bad einen „Big Brother Award“ in der Kategorie „Behörden und Verwaltung“ einbrachte. Saisonkartenbesitzer und die Ortsbevölkerung, die gratis Zutritt zum Bad hat, müssen ihr Handvenenprofil einscannen, um ins Bad zu kommen. Mehr als 50.000 Euro wurde in den Aufbau der Hochsicherheitstechnik investiert. Die Jury des „Big Brother Award“ warnte, dass die Privatsphäre auf der Strecke bleibt und sensible biometrische Daten bis auf Widerruf gespeichert werden.