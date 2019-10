„Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende“, erzählt die 49-Jährige beim „Krone“-Lokalaugenschein in ihrer unbeheizten Wohnung in Schwechat. Auch ihre Kinder (14, 16 und 19 Jahre alt) seien im Winter ständig krank und würden in der Schule fehlen. Aufgrund hoher Schulden drehte der Energieversorger das Gas ab.