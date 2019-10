Für Aufsehen sorgte eine Reihe von Beutezügen in einem Promi-Fitnessstudio in der Wiener Innenstadt nahe der Börse Ende des Vorjahres. Dabei hatten es die Täter auf Luxusuhren abgesehen, die sie aus den geknackten Spinden herausfischten. Nun klickten in Rumänien für fünf Männer die Handschellen.