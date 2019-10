Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde wegen Nötigung und gefährlicher Drohung gesucht. Zwei Polizisten, die am Donnerstag gegen 18 Uhr zu Fuß und in Zivilkleidung in Lehen auf Streife waren, entdeckten den Gesuchten im Bereich der Schießstattstraße. Als sie sich dem Mann näherten, ergriff dieser die Flucht. Er rannte hunderte Meter weit, bog in die Franz-Martin-Straße ein, sprang dann über Zäune in Privatgärten und lief im Zick-Zack durch eine Wohnsiedlung. Den Polizisten gelang es schließlich doch noch den Gesuchten einzuholen und festzunehmen. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt nach Puch gebracht.