Vergeblich versuchten Betrüger am Donnerstag bei einem Mann aus Piesendorf Beute zu machen. Eine Unbekannte hatte den Pinzgauer angerufen und ihm mitgeteilt, er habe 80.000 Euro dank der Auflösung eines Rätsels in einer Zeitschrift gewonnen. Er müsse aber zur Einlösung der Summe vorher 800 Euro in Form von so genannten Bit-Pandas erwerben.