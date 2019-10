Gleich zweimal kam es in den frühen Morgenstunden am Freitag zu Verkehrsunfällen mit Radfahrern. In Klagenfurt übersah eine Völkermarkterin (28) einen 59-Jährigen. In Villach touchierte eine 40-Jährige eine 72-jährige Radfahrerin. Diese wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Villach gebracht.