Wie geht es weiter mit dem gefallenen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache? Nachdem seine Ehefrau Philippa am Mittwoch als „wilde“ Abgeordnete in den Nationalrat einzog und prompt aus der FPÖ geworfen wurde, dürfte auch ihm keine große Zukunft in der Partei beschert sein. Immer mehr Landesorganisationen sprechen sich für einen Ausschluss aus, FPÖ-Chef Norbert Hofer sagte am Donnerstag knapp zur „Krone“: „Für mich ist die Sache abgeschlossen.“ Und Strache selbst? Der wechselt möglicherweise die Branche.