Äußerst besorgniserregend sind zudem die Schilderungen einer Mutter aus Deutschland. So habe ihre dreijährige Tochter beim Abholen aus der Kindertagesstätte erzählt, dass der Po wehtue und sie einen „Dorn“ darin habe. „Irgendwann hat sie aus heiterem Himmel gesagt, dass dieser Mann, der dieses ‚Original Play‘ anbietet, ihr den Penis in den Po gesteckt hat“, so die Mutter, die daraufhin Anzeige erstattete. Da sie jedoch nicht wollte, dass ihr Kind gegenüber der Polizei diese Angaben wiederholen muss, wurde das Verfahren rasch wieder eingestellt. Mittlerweile fordern Politiker in Deutschland aber die Wiederaufnahme des Verfahrens.