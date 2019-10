Seit mittlerweile drei Jahren streiten Angelina Jolie und Brad Pitt nun schon über das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder. Dass das nicht nur an den Nerven der Eltern, sondern vor allem an denen der Kids zerrt, versteht sich fast von allein. Eine, die dem ganzen Hickhack jetzt ein Ende bereiten will, ist Tochter Shiloh. Die 13-Jährige hat Gerüchten zufolge nämlich von ihrer Mama schon längst die Nase voll und will viel lieber bei ihrem Papa leben.