In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Beim Frankfurt-Marathon am 25. Oktober 2009 erbringt Günther Weidlinger seine wohl größte Leistung: Der gebürtige Oberösterreicher läuft die Distanz in nur 2 Stunden, 10 Minuten und 47 Sekunden und unterbot damit den jahrzehntealten österreichischen Rekord von Gerhard Hartmann.