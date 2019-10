Nächster Eklat um Borussia Mönchengladbach. In der Gruppe vom WAC spielten die „Fohlen“ gegen AS Roma in Rom (1:1). Dabei sollen einige Gladbach-Fans von den Römer Sicherheitsdiensten malträtiert worden sein. Mehrere Personen kamen in Gewahrsam, der Klub spricht von „überzogener Härte“.