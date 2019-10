Auch bei den Herren gibt’s Diskussionsstoff. Nicht nur wegen der Hirscher-Nachfolge. „Logistisch ein Wahnsinn“, sagt Gesamt-Weltcup-Favorit Alexis Pinturault zum Weltcup-Kalender, der im Jänner in fünf Tagen Rennen in Zagreb, Madonna, Adelboden vorsieht. Von der Aufteilung Speed/Technik ganz zu schweigen. Athleten-Sprecher Daniel Yule fordert Unterstützung: „Raunzen ist einfach, wir brauchen Lösungen!“ Für Brisanz beim heutigen „Forum Alpinum“ des Weltverbands in Sölden ist gesorgt.