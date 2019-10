Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg in der Europa League gemacht. Das Team von Trainer Adi Hütter gewann 2:1 gegen Standard Lüttich, Martin Hinteregger traf per Kopf. Sporting Lissabon setzte sich gegen Rosenborg Trondheim mit 1:0 durch und blieb nach dem glücklichen Heim-2:1 gegen den LASK im dritten Spiel zum zweiten Mal siegreich.