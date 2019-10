„Dann habe ich meine Vorhand immer besser eingesetzt, das war dann wahrscheinlich der größte Schlüssel“, erklärte Thiem. Auch wenn er nun gegen Carreno Busta die gute Bilanz habe, will Thiem nicht zu optimistisch ins Match gehen. „Es wird in keiner Hinsicht leichter. Jedes Match gegen ihn war auf Messers Schneide, auch das letzte in Shanghai.“ Doch mit seinen bisherigen Performances dieses Jahr in der Stadthalle ist Thiem sehr happy. „Die ersten zwei Partien waren wirklich sehr stark und sicher das Beste, was ich da in der Stadthalle jemals gespielt habe.“